АКОРТ: торговые сети РФ сохраняют устойчивость логистики в ситуации с топливом

Станислав Богданов рассказал о том, что российские игроки развивают маршрутизацию, инфраструктуру и логистику.

Крупные российские торговые сети сохраняют устойчивость логистики в ситуации с топливом. ые средства в развитие, открывают новые магазины и развивают старые форматы. Соответствующее заявление на полях международного Форума бизнеса и власти "Неделя российского ритейла" журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Эксперт пояснил СМИ, что отечественные компании развивают собственную логистику, маршрутизацию и даже распределительную инфраструктуру

Поэтому топливный фактор сказывается на их операционных процессах, как правило, в меньшей степени. Это позволяет крупному ретейлу адаптировать логистические процессы к текущим условиям. Станислав Богданов, глава АКОРТ

Ранее российский вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам страны подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов государственного регулирования.

АКОРТ: зарубежные торговые сети в РФ продолжают инвестировать в свое развитие.

Фото: Piter.tv