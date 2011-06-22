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АКОРТ: торговые сети РФ сохраняют устойчивость логистики в ситуации с топливом
Сегодня, 15:02
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АКОРТ: торговые сети РФ сохраняют устойчивость логистики в ситуации с топливом

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Станислав Богданов рассказал о том, что российские игроки развивают маршрутизацию, инфраструктуру и логистику.

Крупные российские торговые сети сохраняют устойчивость логистики в ситуации с топливом. ые средства в развитие, открывают новые магазины и развивают старые форматы. Соответствующее заявление на полях международного Форума бизнеса и власти "Неделя российского ритейла" журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Эксперт пояснил СМИ, что отечественные компании развивают собственную логистику, маршрутизацию и даже распределительную инфраструктуру

Поэтому топливный фактор сказывается на их операционных процессах, как правило, в меньшей степени. Это позволяет крупному ретейлу адаптировать логистические процессы к текущим условиям.

Станислав Богданов, глава АКОРТ

Ранее российский вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам страны подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов государственного регулирования. 

АКОРТ: зарубежные торговые сети в РФ продолжают инвестировать в свое развитие.

Фото: Piter.tv

Теги: акорт, регионы, станислав богданов, топливо, энергетика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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