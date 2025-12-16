Гастроэнтеролог рассказала, почему от клубники и черешни может болеть живот

Врач назвала ежедневную норму употребления ягод и фруктов.

Клубника, черешня и другие ягоды могут вызывать вздутие и тяжесть в желудке. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделала российский врач-гастроэнтеролог, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова. Специалист напомнила, что в данных продуктах содержится фруктоза, клетчатка и органические кислоты. При переедании в организм человека она дают неприятные симптомы. Особенно ярко это выражается у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Безопасная норма употребления ягод или фруктов в пищу составляет 150 граммов для женщин и максимум 200 граммов для мужчин.

Все упирается всегда в дозу, то есть сколько мы съедим за один прием пищи. Есть норма и ее нельзя превышать. Не надо есть много за один раз. Вот это ключевое, чем все грешат. Нурия Дианова, эксперт

Врач посоветовала добавить к фруктам и ягодам немного орехов для того, чтобы получился сбалансированный перекус. По словам гастроэнетеролога, день лучше съедать в день три порции овощей и только две порции фруктов, ягод или сухофруктов.

Черешня в России за две недели подешевела на четверть.

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