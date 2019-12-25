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Нутрициолог перечислила полезные свойства черешни и вишни
Сегодня, 15:40
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Нутрициолог перечислила полезные свойства черешни и вишни

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Разница кроется в составе микроэлементов.

Нутрициолог Анна Дивинская в программе "Утро в Петербурге" на телеканале "Санкт-Петербург" сравнила черешню и вишню и рассказала, кому и какую ягоду стоит выбрать. 

Вишня терпкая и с кислинкой, а черешня очень сладкая и сочная. Разница кроется в составе микроэлементов. 

Вишня более кислая, потому что в ее составе органические кислоты. Там больше антоцианов, за счет чего такой темный цвет. Антиоксидантов в ней больше, чем в черешне. Вишню мы едим как более полезную ягоду, а черешню – как более сладкий, десертный вариант. 

Анна Дивинская, нутрициолог 

Антоцианы и полифенолы, содержащиеся в обеих ягодах, – мощные антиоксиданты. По словам эксперта, они способны снижать маркеры воспаления в организме, положительно влиять на давление и ускорять восстановление мышц после спорта. При этом рекомендуется придерживаться порции в 200 граммов в день для здорового человека. А людям с сахарным диабетом стоит отдавать предпочтение вишне из-за низкого гликемического индекса. 

Ранее мы рассказывали о том, что в лесах Ленобласти начался грибной сезон. 

Фото: pxhere 

Теги: лето, ягоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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