Нутрициолог перечислила полезные свойства черешни и вишни

Разница кроется в составе микроэлементов.

Нутрициолог Анна Дивинская в программе "Утро в Петербурге" на телеканале "Санкт-Петербург" сравнила черешню и вишню и рассказала, кому и какую ягоду стоит выбрать.

Вишня терпкая и с кислинкой, а черешня очень сладкая и сочная. Разница кроется в составе микроэлементов.

Вишня более кислая, потому что в ее составе органические кислоты. Там больше антоцианов, за счет чего такой темный цвет. Антиоксидантов в ней больше, чем в черешне. Вишню мы едим как более полезную ягоду, а черешню – как более сладкий, десертный вариант. Анна Дивинская, нутрициолог

Антоцианы и полифенолы, содержащиеся в обеих ягодах, – мощные антиоксиданты. По словам эксперта, они способны снижать маркеры воспаления в организме, положительно влиять на давление и ускорять восстановление мышц после спорта. При этом рекомендуется придерживаться порции в 200 граммов в день для здорового человека. А людям с сахарным диабетом стоит отдавать предпочтение вишне из-за низкого гликемического индекса.

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