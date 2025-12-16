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В аварии на трассе "Нарва" погибли водитель и пассажир Volkswagen

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Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в МВД России. 

Накануне на 67-м километре трассы "Нарва" водитель автомобиля Ford Explorer, двигаясь со стороны Петербурга в направлении Кингисеппа, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Volkswagen Jetta. В результате пассажир из второй иномарки и ее владелец скончались на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи. 

Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: момент смертельного ДТП с байкером на Московском проспекте попал на видео. Погибшему было 19 лет.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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