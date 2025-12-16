Момент смертельного ДТП с байкером на Московском проспекте попал на видео

Погибшему было 19 лет.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на Московском проспекте. Напомним, в ДТП ночью 9 июня погиб байкер.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 19-летний мотоциклист, управляя транспортным средством марки Kawasaki, при пересечении перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем Kia. Машину вел 28-летний мужчина.

Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, где он позже скончался. Все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2026 году в Петербурге произошло 137 аварий с участием мотоциклистов. Из них 45 – аварии с пострадавшими, в которых погиб один человек и 46 получили травмы.

Видео: пресс-служба МВД России