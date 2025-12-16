В 2026 году в Петербурге произошло 137 аварий с участием мотоциклистов

Из них 45 – ДТП с пострадавшими.

С начала мотосезона в 2026 году в Петербурге произошло 137 ДТП с участием байкеров. Из них 45 – аварии с пострадавшими, в которых погиб один человек и 46 получили травмы, сообщили в ГУ МВД России по региону изданию "КП-Петербург".

За весь прошлый год в городе на Неве случилось 1135 происшествий с участием мототранспорта, 348 – с пострадавшими. Скончались 42 байкера, 362 пострадали. В 16 ДТП мотоциклисты были пьяными. По мнению эксперта рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова, лето этого года стало аномальным по количеству байкеров на дорогах.

По ощущениям, мотоциклистов больше, чем обычно, и они злоупотребляют движением в междурядье. Пользуются тем, что в правилах нет четкого указания, как нельзя двигаться. Дмитрий Попов, эксперт

Ранее на Piter.TV: задержан водитель, сбивший юного байкера в Гатчинском районе.

Фото: Piter.TV