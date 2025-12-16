В Госдуме рассказали, как можно увеличить отпускные

При ошибке расчета отпускных следует сначала обратиться к работодателю с заявлением о перерасчете, затем - в Государственную инспекцию труда, а далее - в суд.

Размер отпускных российский гражданин может увеличить за счет учета всех видов премий, надбавок и доплат при расчете своего среднего заработка, а также выбора более выгодного по числу рабочих дней месяца ухода в отпуск. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что

В расчет идут не только оклад, но и ежемесячные, квартальные, годовые премии, надбавки и доплаты, все, что связано с оплатой вашего труда. Если вам начисляли премии за результаты работы, а в отпускных их не учли, то это повод требовать перерасчет. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Законодатель уточнил, что судебные инстанции в таких спорах встают на сторону сотрудников, а работодателю при правонарушении грозит штраф до 50 тысяч рублей. В Госдуме рассказали, что отпускные денежные средства рассчитываются исходя из среднего дневного заработка человека за последние 12 месяцев перед его отпуском. Для финансового расчета используется такая формула: общий доход делится на 12 и на среднемесячное число календарных дней - 29,3. Пи повышении заработной платы в компании отпускные должны пересчитываться с применением коэффициента индексации. на итоговую сумму выплат влияет то, что в месяцах с большим количеством рабочих дней размер отпускных в пересчете на доход может быть выше. А нерабочие праздничные дни, попадающие в период отпуска, не уменьшают продолжительность отпуска, но также и не оплачиваются отдельно.

В ГД рассказали, как вернуть часть средств за путевку в детский лагерь.

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