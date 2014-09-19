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Белый дом: вопрос уступок Киевом территорий обсуждался США и Украиной

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Кэролайн Ливитт назвала ряд тем, которые по телефону обсудят президенты России и США.

Укринские и американские представители обсуждали вопрос о территориальных уступках со стороны киевского режима. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница разъяснила аудитории слова президента-республиканца Дональда Трампа о том, что стороны на переговорах в Саудовской Аравии поднимали вопрос "разделения активов". Ливитт отметила, что вместе со своими помощниками по национальной безопасности глава США напрямую поддерживает контакт с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и его ближайшим окружением.

Это обсуждалось командой президента и украинцами. Я не буду говорить с этой трибуны, где будут проходить эти линии, или о каких-либо иных подробностях. С моей стороны будет неразумно забегать вперед.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме добавили, что в целях обеспечения прозрачности ситуации американский политический лидер непосредственно или через своего представителя в Вашингтоне передаст информацию общественности  о проведенном разговоре с Кремлем.

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Фото и видео: YouTube / The White House
 

Теги: белый дом, кэролайн ливитт, территориальные уступки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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