Французы должны быть признательны американской администрации за то, что они сейчас не говорят на немецком языке. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, готов ли Вашингтон вернуть Паруж Статую Свободы. Ранее с данной инициативой выступил политик, депутат Европейского парламента Рафаэль Гклюксман. По мению иностранного законодателя, решения президента-республиканца Дональда Трампа в его внутренней и внешней политике говорят о том, что власти США больше не разделяют ценностей, которые символизирует французский подарок.
Точно нет.... И я бы посоветовала этому неназванному французскому политику невысокого ранга помнить, что лишь благодаря США французы сейчас не говорят на немецком. Они должны быть очень признательны нашей великой стране.
Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома
,Предположиьельно, чиновница имела в виду участие военнослужащих из США во Второй мировой войне.
Белый дом: прекращение огня на Украине находится в пределах досягаемости.
Фото и видео: YouTube / The White House
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