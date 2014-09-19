Кэролайн Ливитт напомнила о вкладе США в разгром немецкой армии во времена Второй мировой войны.

Французы должны быть признательны американской администрации за то, что они сейчас не говорят на немецком языке. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, готов ли Вашингтон вернуть Паруж Статую Свободы. Ранее с данной инициативой выступил политик, депутат Европейского парламента Рафаэль Гклюксман. По мению иностранного законодателя, решения президента-республиканца Дональда Трампа в его внутренней и внешней политике говорят о том, что власти США больше не разделяют ценностей, которые символизирует французский подарок.

Точно нет.... И я бы посоветовала этому неназванному французскому политику невысокого ранга помнить, что лишь благодаря США французы сейчас не говорят на немецком. Они должны быть очень признательны нашей великой стране. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

,Предположиьельно, чиновница имела в виду участие военнослужащих из США во Второй мировой войне.

Белый дом: прекращение огня на Украине находится в пределах досягаемости.

Фото и видео: YouTube / The White House