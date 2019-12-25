  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автоэксперт объяснил, почему не стоит покупать китайские шины
Сегодня, 11:44
202
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Руководитель бренда автозапчастей Marshall Дмитрий Акжолов объяснил, почему не стоит покупать китайские шины. Об этом он рассказал "Российской газете".

По словам эксперта, у китайских автомобилей слабое сцепление на мокром асфальте и быстрый износ. Он подчеркнул, что это "компромисс и экономия на безопасности" людей. Акжолов добавил, что в сложных погодных условиях китайская резина может подвести водителей.

Эксперт добавил, что на хороших шинах не стоит экономить, так как они обеспечивают превосходное сцепление на мокрой и сухой трассе. При этом, если у водителя не так много денег, то можно выбрать проверенные корейские бренды, которые официально поставляются в Россию.

Фото: pxhere.com

Теги: автомобили, китай, мнение эксперта, покупка
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии