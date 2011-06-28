"Автостат": в РФ с 2022 года ввезли 2 млн легковых авто глобальных брендов
Сегодня, 14:21
"Автостат": в РФ с 2022 года ввезли 2 млн легковых авто глобальных брендов

Сергей Целиков сообщили о статистике по продажам в России новых машин и авто с пробегом.

За прошедшие четыре года на российской территории было ввезено два миллиона легковых автомобилей глобальных марок. Из них 482 тысяч транспортных средств составили новые машины, свыше полутора миллионов - это транспортные средства с пробегом. Соответствующими статистическими данными с подписчиками собственного Telegram-канала поделился директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. Он пояснил, что в топ-десять попали такие бренды как Toyota, Hyundai, Kia, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, Lexus, Mitsubishi и Audi.

За прошедшие 4 года (03.2022 - 02.2006) в Россию ввезли 2 млн легковых автомобилей глобальных брендов. В том числе 482 тысячи новых и более 1,5 млн с пробегом.

Сергей Целиков, глава "Автостата"

В десятке автомобилей с пробегом лидируют Toyota (382 тысяч), Honda (297 тысяч), BMW (120 тысяч), Kia (93,5 тысяч), Nissan (77,8 тысяч), Volkswagen (72 тысяч), Hyundai (65,4 тысяч), Mercedes-Benz (59,7 тысяч), Subaru (49,9 тысяч) и Mazda (49,3 тысяч). 

Фото: Telegram / Сергей Целиков

