"Автостат": в РФ с 2022 года ввезли 2 млн легковых авто глобальных брендов

Сергей Целиков сообщили о статистике по продажам в России новых машин и авто с пробегом.

За прошедшие четыре года на российской территории было ввезено два миллиона легковых автомобилей глобальных марок. Из них 482 тысяч транспортных средств составили новые машины, свыше полутора миллионов - это транспортные средства с пробегом. Соответствующими статистическими данными с подписчиками собственного Telegram-канала поделился директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. Он пояснил, что в топ-десять попали такие бренды как Toyota, Hyundai, Kia, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Volkswagen, Lexus, Mitsubishi и Audi.

В десятке автомобилей с пробегом лидируют Toyota (382 тысяч), Honda (297 тысяч), BMW (120 тысяч), Kia (93,5 тысяч), Nissan (77,8 тысяч), Volkswagen (72 тысяч), Hyundai (65,4 тысяч), Mercedes-Benz (59,7 тысяч), Subaru (49,9 тысяч) и Mazda (49,3 тысяч).

Фото: Telegram / Сергей Целиков