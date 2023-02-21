"Автостат": на рынке РФ доля кроссоверов и внедорожников достигла рекордных 75%

SUV перехватили популярность у автомобилей классов В и С.

Доля кроссоверов и внедорожников на рынке новых легковых авто в России в феврале 2026 года составила 75%, установив исторический рекорд. В прошлом месяце было реализовано 60 тысяч таких машин. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились представители агентства "Автостат" в официальном посте. Заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин указал, что рыночная доля SUV в 75 процентов в будущем может стать больше. Однако пока что в России на внутреннем рынке фактически отсутствуют автомобили классов В и С которые ранее считались популярными у населения. Также в планах у компаний-производителей нет выпуска таких моделей, что только увеличивает шансы SUV на рост показателей.

В феврале 2026 года в России было реализовано 60 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Это составляет 75% от общего объема рынка легковых машин, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК". Таким образом, рыночная доля сегмента SUV установила исторический рекорд по итогам одного месяца. сообщение компании

