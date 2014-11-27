В Год единства народов России Беглов поздравил христиан западных конфессий с Пасхой

Губернатор напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России.

Губернатор Александр Беглов поздравил представителей Римско-Католической, Евангелическо-Лютеранской, Армянской Апостольской и других церквей со Светлым Христовым Воскресением. В своём обращении глава города подчеркнул, что Пасха объединяет миллионы верующих, наполняя сердца радостью и надеждой.

Беглов отметил, что 2026 год объявлен Президентом России Годом единства народов страны, и для Петербурга это особенно значимо, поскольку город с самого основания был многонациональным. Верующие всех конфессий внесли огромный вклад в развитие Северной столицы — в экономику, культуру, образование и науку.

Губернатор напомнил, что в XVIII веке на Невском проспекте были возведены величественные храмы Католической, Лютеранской и Армянской церквей. Сегодня в них и других храмах совершаются торжественные пасхальные богослужения. Религиозные общины Петербурга ведут активную благотворительную и просветительскую работу, что особенно важно для сохранения духовных и нравственных ценностей.

Пусть праздник Пасхи наполнит сердца радостью, вниманием к родным и близким, вдохновит на благие дела во имя нашего города и всей России. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: pxhere