"Весь ад обрушится на них": Трамп выдвинул Ирану ультиматум

Президент США вновь выдвинул ультиматум Тегерану на фоне продолжающейся военной операции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана остаётся около двух суток на заключение соглашения с Вашингтоном. Об этом он написал 4 апреля в своей соцсети Truth Social, пригрозив Тегерану новыми масштабными ударами.

Помните, как я дал Ирану десять дней на заключение сделки или для открытия Ормузского пролива. Время на исходе — 48 часов до того, как весь ад обрушится на них. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп уже выдвигал ультиматумы Тегерану, сопровождая их угрозами военных действий.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим городам. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также десятки мирных жителей, включая более 150 детей в школе города Минаб. Иран ответил ракетными ударами по американским базам на Ближнем Востоке. Конфликт затронул ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию и Ирак. Посольство Ирана в ЮАР ранее высмеяло слова главы Пентагона о силовом возвращении Исламской Республики в "каменный век".

