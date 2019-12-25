"Автостат": продажи подержанных легковушек в РФ в феврале выросли на 3,7%

Эксперты сообщили об объемах продаж поддержанного транспорта в России.

Продажи подержанных легковых автомобилей на российской территории по результатам февраля 2026 года увеличились на 3,7 процента в годовом выражении или до отметки в 411,9 тысяч транспортных средств. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились представители агентства "Автостат" в официальном посте. Специалисты отметили, что показатель на 5,7 процентов меньше, чем фиксировался месяцем ранее, однако на 3,7 процента выше уровня февраля прошлого года. Эксперты добавили, что в топ-пять лидеров марочного рейтинга в этот период вошли Lada (96,2 тысяч экземпляров), Toyota (43,7 тысяч), Kia (23,2 тысяч), Hyundai (22,8 тысяч) и Volkswagen (18,7 тысяч). В лидерами модельного рейтинга по итогам февраля стали Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2107, Toyota Corolla и Lada 4x4.

Что касается итогов двух месяцев 2026 года, то за это время жители РФ стали обладателями почти 849 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,9% больше, чем в январе - феврале прошлого года. сообщение компании

Фото: Piter.tv