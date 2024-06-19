Юбилейный фестиваль балета Dance Open соберёт в Петербурге 350 артистов из 10 стран

В Петербурге на исторической сцене Александринского театра открывается XXV Международный фестиваль балета Dance Open. В юбилейном сезоне участвуют 350 артистов и десять танцевальных коллективов из России, Китая, Кубы, Венгрии, Мексики и других стран. Губернатор Александр Беглов направил приветствие участникам и организаторам, подчеркнув, что город поддерживает крупные балетные проекты.

В программе фестиваля — пять российских премьер зарубежных мастеров танца. Петербургской публике впервые представят танцевальный спектакль "Свадебка" театра "Балет Москва" — современное прочтение партитуры Стравинского, признанное одним из главных балетных событий прошлого года. Беглов особо отметил, что в Петербург смогли приехать кубинские артисты из компании Danza Contemporanea de Cuba, которые преодолели на пути в Россию многочисленные трудности.

Фестиваль открывается сегодня российской премьерой танц-детектива "Десять маленьких грехов" венгерской компании Inversedance, вдохновлённого романом Агаты Кристи. 9 апреля зрители увидят спектакль "Прекрасное время" французской Compagnie Käfig и хореографа Мурада Мерзуки. 11 апреля впервые в России выступит Национальная танцевальная компания Мексики с программой "Головокружение", а 13 апреля состоится российская премьера спектакля "Песня странника" китайского хореографа Ху Шэньюань. 15 апреля испанский хореограф Антонио Нахарро представит "Возвращение".

Завершится фестиваль 17 апреля большим гала-концертом, который объединит на одной сцене ведущих российских и зарубежных артистов балета. Dance Open проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Петербурга.

Фото: danceopen