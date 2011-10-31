Мошенники придумали новую схему для похищения аккаунтов в Telegram
Сегодня, 8:58
Они представляются сотрудниками ЖКХ, ТСЖ или мастерами по домофонам, а потом говорят, что "необходимо пройти по специальному коду".

Мошенники разработали новую схему, чтобы похищать аккаунты в Telegram, сообщили в МВД России. Они представляются сотрудниками ЖКХ, ТСЖ или мастерами по домофонам, а потом говорят, что "необходимо пройти по специальному коду", и просят продиктовать цифры из сообщения, пришедшего в мессенджере. Однако это код подтверждения для входа на другом устройстве. 

Аферисты используют уверенный тон, срочность и запугивание. Злоумышленники притворяются соседом и показывают поддельные документы. 

Если вы назвали код, откройте Telegram → Настройки → Устройства → завершите неизвестные сессии. Включите двухэтапную проверку. Смените пароли от электронной почты и других сервисов. Предупредите контакты, что ваш аккаунт мог быть взломан.

Пресс-служба МВД 

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники стали чаще выходить на связь с родителями от имени их же детей. 

Фото: Piter.TV 

