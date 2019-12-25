Мошенники стали чаще выходить на связь с родителями от имени их же детей
Сегодня, 8:57
Злоумышленники убеждают, что с ребенком что-то случилось, ему срочно нужны деньги и он якобы в беде.

В МВД России предупредили 14 мая, что мошенники все чаще выходят на связь с родителями от имени их же детей. Аферисты могут завладеть аккаунтами ребенка в социальных сетях – через фишинговые ссылки, "розыгрыши с призами" или уговоры выдать код из СМС. 

Злоумышленники убеждают, что с ребенком что-то случилось, ему срочно нужны деньги и он якобы в беде. Иногда добавляются угрозы.

Для родителей сообщение с реального аккаунта сына или дочери выглядит убедительно – и именно на этом играют аферисты. 

Пресс-служба МВД России 

Важно объяснить ребенку, что никому нельзя сообщать свои пароли и коды из СМС. Также настройте двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах. 

Договоритесь в семье о кодовом слове или фразе: если кто-то просит деньги в переписке, вы сначала созваниваетесь и называете это слово. Если получили странное сообщение "от ребенка" с просьбой о деньгах – сразу пытайтесь дозвониться, связаться по видео, уточнить информацию через учителей, друзей, школу. 

Пресс-служба МВД 

Ранее мы рассказывали о том, что в МВД россиян предупредили о мошенничестве через онлайн-игры. 

Фото: Piter.TV 

