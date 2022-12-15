В МВД россиян предупредили о мошенничестве через онлайн-игры

В МВД России рассказали, что мошенники могут атаковать детей через онлайн-игры и мессенджеры. Аферисты находят ребенка в сети, входят в доверие и предлагают купить предметы или "помочь с переводом". После этого они пугают – мол, средства ушли на счет "запрещенной организации", и теперь родителям грозит уголовная ответственность.

Позже начинается давление. Под видом "секретной миссии" несовершеннолетнему предлагают уйти из дома, отключить телефон и не выходить на связь. Пока ребенок исчезает, родителям звонят неизвестные и требуют деньги за "освобождение".

Объясните детям, что во всех сложных, страшных или непонятных ситуациях нужно в первую очередь говорить с родителями, а не с незнакомцами в интернете. Договоритесь о простом правиле: если кто-то в сети пугает, давит или требует что-то скрывать от семьи, то ребенок должен сразу рассказать взрослым. Следите, в какие игры и чаты заходит ребенок, и с кем он там общается. Пресс-служба МВД

