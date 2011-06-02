Как устроена система посадки в самолет по биометрии

Российское федеральное правительство подписало новый закон о запуске пилотного проекта по биометрии в самолетах с 10 мая. Такой эксперимент стартует первого июня по стране и продлится до начала апреля 2027 года. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". Известно, что на первом этапе проект охватит наиболее загруженное направление. Речь идет о рейсах отечественной авиакомпании "Аэрофлот", осуществляемые между Москвой и Санкт-Петербургом. В текущий момент к системе подключены воздушные гавани "Шереметьево" и "Пулково". В будущем успешная реализация программы откроет доступ к нему и другим аэропортам и авиакомпаниям по стране.

Для того, чтобы воспользоваться посадкой в самолет по биометрии, пассажир должен заранее внести свои данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Речь идет о государственной платформе, созданной по инициативе Центрального Банка России и Министерства по цифровому развитию. На данный момент она применяется для оплаты покупок, проезда в общественном транспорте, дистанционного открытия бизнеса и обслуживания посетителей в МФЦ.

Эксперты пояснили, что зарегистрировать биометрию можно несколькими способами. В частности, выполнить задачу можно через банковское отделение. Для этого сотрудник организации снимет с человека слепок лица и сделает запись голоса. Также получить услугу можно непосредственно в аэропорту. Для этого на территории Шереметьево и Пулково уже с 15 мая заработают специальные точки регистрации. Кроме этих способов гражданин может выполнить задачу при помощи мобильного приложения "Госуслуги Биометрия". Когда туда будут внесены данные, то управлять ими можно в личном кабинете на портале. Там также отображается история операций, тип зарегистрированной биометрии и статус регистрации пользователя.

Важный нюанс: при проходе через зону транспортной безопасности паспорт показать все же придется. Оставить дома документы пока не получится: биометрия дополняет систему, но не заменяет ее целиком. сообщение от 360.ru

Добавим, что традиционные способы (паспорт, бумажный или электронный посадочный талон) продолжают работать в полном объеме. Россияне могут участвовать в эксперименте по биометрии на добровольной основе. Новая система идентификации пассажиров позволяет не только значительно ускорить и упростить прохождение предполетных формальностей, но также повышает качество контроля за пассажирами.

Напомним, что биометрия заменяет собой посадочный талон при регистрации на рейс, при проходе в перевозочный сектор аэропорта и непосредственно при посадке на борт. Россиянину будет достаточно посмотреть в камеру терминала самообслуживания или в объектив мобильного устройства сотрудника выбранной авиакомпании. Система сама сверит его лицо с цифровым шаблоном, зарегистрированным в базе ЕБС.

