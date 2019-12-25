Во всех вестибюлях метро Петербурга заработала биометрия

Спрос на новый сервис еженедельно растет на десять процентов, серьезных сбоев в работе оборудования не зафиксировано.

Пассажиры петербургской подземки теперь могут воспользоваться биометрической оплатой на любой станции. Установка соответствующего оборудования завершена во всех 87 вестибюлях метрополитена. Об этом сообщил заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Вадим Арсеньев.

Масштабному внедрению терминалов предшествовал тестовый период. Пилотный проект был запущен на двух станциях в конце января. Это позволило выявить и устранить возможные недочеты до начала полноценной эксплуатации. По итогам полутора месяцев работы серьезных технических проблем на линиях не зарегистрировано.

Заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Сергей Фикс уточнил некоторые нюансы использования новинки. На этапе тестирования терминалы учили пассажиров правильно взаимодействовать с собой. Устройство подсказывает человеку, если тот находится слишком далеко или близко, а также корректирует направление взгляда.

Специалист обратил внимание на важный технический момент: после прикладывания банковской карты или проездного "Подорожник" система берет паузу перед активацией биометрии. Это сделано для того, чтобы полностью исключить случайное двойное списание средств.

Для оплаты проезда лицом подходит любой пластик. Через сервис "Госуслуги Биометрия" можно привязать карту любого банка. Владельцы "Единой карты петербуржца" получают дополнительную выгоду: стоимость поездки для них составит 65 рублей вместо стандартных 90. Стабильность работы оборудования обеспечивается оптоволоконным проводным интернетом внутри станций, поэтому сбои мобильной сети не влияют на функционирование терминалов.

Фото: Piter.TV