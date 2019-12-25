Пассажира оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление сотрудника петербургского метро

Прокурор Петербургского метрополитена возбудил в отношении правонарушителя дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Пассажиру петербургского метро назначили штраф за оскорбление работника метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Прокуратура Петербургского метрополитена провела проверку по обращению инспектора Службы транспортной безопасности ГУП "Петербургский метрополитен". В ходе проверки было установлено, что 21 ноября 2025 года пассажир, находясь в вестибюле станции "Спасская", публично оскорбил работника метрополитена. В соответствии с КоАП РФ возбуждение дел об оскорблениях отнесено к исключительной компетенции прокурора.

Прокурор Петербургского метрополитена возбудил в отношении правонарушителя дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Судом рассмотрены все обстоятельства и учтены представленные специализированной прокуратурой доказательства, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Ещё одного петербуржца оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление при переводе средств.

Фото: Piter.tv