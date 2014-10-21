  1. Главная
Петербуржца оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление при переводе средств
Сегодня, 9:08
194
Петербуржца оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление при переводе средств

В отношении него возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении. Об этом сообщили 18 февраля в надзорном ведомстве. 

В ноябре 2025 года мужчина осуществил перевод средств через мобильное приложение, сопроводив его сообщением, которое содержало оскорбление. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. 

Ранее жительница Петербурга, оскорбившая мужчину в мессенджере, была оштрафована на 3 тыс. рублей. Больше всего потерпевшего задело, что его назвали трусом. 

Фото: Piter.TV 

Новые комментарии