Жительница Петербурга, оскорбившая мужчину в мессенджере, оштрафована на 3 тыс. рублей
Сегодня, 14:59
Но больше всего потерпевшего задело, что его назвали трусом.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению 46-летнего мужчины. В ноябре прошлого года заявителя оскорбили в мессенджере: собеседница написала ему обидные выражения в неприличной форме, которые унизили честь и достоинство. Но больше всего потерпевшего задело, что его назвали трусом, рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: мужчину оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление сотрудника метро на "Проспекте Просвещения". 

Фото: Piter.TV 

