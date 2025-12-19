Жительница Петербурга, оскорбившая мужчину в мессенджере, оштрафована на 3 тыс. рублей

Но больше всего потерпевшего задело, что его назвали трусом.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению 46-летнего мужчины. В ноябре прошлого года заявителя оскорбили в мессенджере: собеседница написала ему обидные выражения в неприличной форме, которые унизили честь и достоинство. Но больше всего потерпевшего задело, что его назвали трусом, рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV