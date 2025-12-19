Мужчину оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление сотрудника метро на "Проспекте Просвещения"

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура петербургского метрополитена провела проверку по обращению об оскорблении. В октябре 2025 года 23-летний мужчина унизил честь и достоинство сотрудника "подземки" на станции "Проспект Просвещения", сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Парню назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что суд Петербурга вынес приговор женщине за оскорбление полицейского. Кроме того, она ударила правоохранителя.

Фото: Piter.TV