Мужчину оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление сотрудника метро на "Проспекте Просвещения"
Сегодня, 11:58
Прокуратура петербургского метрополитена провела проверку по обращению об оскорблении. В октябре 2025 года 23-летний мужчина унизил честь и достоинство сотрудника "подземки" на станции "Проспект Просвещения", сообщили в надзорном ведомстве. 

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Парню назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что суд Петербурга вынес приговор женщине за оскорбление полицейского. Кроме того, она ударила правоохранителя. 

Фото: Piter.TV 

