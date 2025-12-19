Суд Петербурга вынес приговор женщине за оскорбление и нападение на полицейского

Женщина полностью признала свою вину.

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел дело в отношении жительницы города, обвинённой в оскорблении и нападении на сотрудника полиции. Как сообщается в пресс-релизе Объединенной пресс-службы городских судов, событие произошло утром 31 октября прошлого года в отделении ГИБДД УВД по Кировскому району.

Женщина грубо высказывалась и уничижительно отзывалась о сотруднике дорожно-патрульной службы при рассмотрении своего обращения. Когда полицейские попытались пресечь противоправные действия, обвиняемая физически атаковала женщину-полицейского, столкнув её.

Против неё возбудили уголовное дело. Женщина полностью признала свою вину. Суд признал её виновной и назначил условное лишение свободы сроком на один год с испытательным сроком той же продолжительности.

