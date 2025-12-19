Суд оставил 87-летней блокаднице только прожиточный минимум, арестовав пенсию и жилье

В Петербурге арестовали пенсию и жилье тяжелобольной блокадницы.

В Санкт-Петербурге суд наложил арест на пенсию и квартиру 87-летней жительницы города, пережившей блокаду Ленинграда и имеющей статус ветерана труда, оставив ей ежемесячный доход на уровне прожиточного минимума. Об этом сообщает КП-Петербург.

Арест был наложен в декабре 2025 года. По словам сына пенсионерки, архитектора Михаила М., его матери Юлии Леонидовне оставили только прожиточный минимум в размере 17 754 рублей. Женщина находится в тяжелом состоянии, практически не встает с постели и нуждается в круглосуточном уходе сиделок.

Юлия Леонидовна родилась в феврале 1939 года и пережила блокаду Ленинграда в раннем детстве. В 1942 году ее эвакуировали по "Дороге жизни". После войны она вернулась в Ленинград, работала в проектном институте и принимала участие в создании городских объектов. В последние годы состояние ее здоровья ухудшилось, особенно после пандемии коронавируса.

Сын пенсионерки сообщил, что в течение нескольких лет ежемесячно перечислял матери около 100 тысяч рублей на лечение, лекарства и уход. Общая сумма переводов составила около 3,5 миллиона рублей. Эти средства, по его словам, были получены из официальных доходов.

Основанием для ареста имущества стал судебный спор Михаила с предпринимательницей, заказавшей у него проект загородного жилого комплекса. Архитектор утверждает, что выполнил предусмотренные договором работы, однако заказчица обратилась в суд с требованием вернуть выплаченные средства в увеличенном размере, заявив об отсутствии выполненных работ.

После ряда судебных разбирательств оппоненты Михаила заявили, что переводы матери являлись попыткой скрыть денежные средства, и потребовали взыскать указанную сумму с пенсионерки. Первая судебная инстанция отказала в иске, однако апелляционный суд вынес решение о взыскании 3,5 миллиона рублей с Юлии Леонидовны.

После вступления судебного решения в законную силу был наложен арест на пенсию и квартиру пенсионерки. Михаил сообщил, что обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга, в настоящее время проводятся доследственные проверки.

Фото: предоставлено КП-Петербург