Рецидивист, похитивший золотую цепь при объятиях, отправлен в колонию на 2,5 года в Петербурге

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили 26 января в надзорном ведомстве.

В феврале 2025 года фигурант был в ночном клубе на Дунайском проспекте. Он подошел к потерпевшему и представился старым знакомым, после чего крепко обнял его. В этот момент подсудимый незаметно расстегнул золотую цепь на шее мужчины и забрал ее. Ущерб составил 325 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга