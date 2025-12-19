  1. Главная
Сегодня, 10:25
125
Рецидивист, похитивший золотую цепь при объятиях, отправлен в колонию на 2,5 года в Петербурге

Ущерб составил 325 тыс. рублей.

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили 26 января в надзорном ведомстве. 

В феврале 2025 года фигурант был в ночном клубе на Дунайском проспекте. Он подошел к потерпевшему и представился старым знакомым, после чего крепко обнял его. В этот момент подсудимый незаметно расстегнул золотую цепь на шее мужчины и забрал ее. Ущерб составил 325 тыс. рублей. 

Виновному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец украл у посетителя бара на Невском проспекте 1 млн рублей. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

