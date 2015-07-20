Более 1,5 тыс. жителей Кронштадта на 9 Мая развернули огромный плакат "Мы Победили"

На Якорной площади состоялась одноимённая акция.

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Якорной площади в Кронштадте прошла акция "Мы Победили". Как передаёт 78.ru, волонтёры вместе с ветеранами, военными моряками, участниками специальной военной операции и жителями города развернули масштабный советский плакат с лозунгом "Мы Победили!". Площадь полотна составила 1 тыс. квадратных метров. Всего в акции приняли участие порядка полутора тысяч человек.

Кроме того, волонтёры Корпуса 81-й годовщины Великой Победы приняли участие в торжественном выносе "Ленты памяти" — символа связи между прошлым и настоящим, между фронтовиками и теми, кто сегодня хранит благодарную память. Красную ленту держали сотни рук — ветераны, дети, родители, волонтёры. Все вместе, одной лентой, одной памятью, одной Победой.

Волонтёры шли в общем строю, бережно разворачивая ленту. Организаторы отметили, что именно единство поколений и общая память позволяют победе жить вечно. Благодарность волонтёрам и всем кронштадтцам, кто вышел и стал частью этой живой церемонии.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 100 тыс. петербуржцев вышли на шествие "Бессмертного полка".

Фото: ВКонтакте / Волонтёры Победы. Штаб Кронштадтского района.