Баста выпустил новую версию "Тёмной ночи" в честь Дня Победы

Артист признался, что для него это не просто музыка, а "благодарность и живая память" о героях войны.

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) 9 Мая представил новую версию песни "Тёмная ночь", которую он посвятил 81-й годовщине Великой Победы. В своём Telegram-канале музыкант рассказал, что композиция была написана в 1943 году для фильма "Два бойца" и в том же году её записал Марк Бернес, который обычно разучивал песни месяцами, а здесь уложился в 15 минут.

А дальше она ушла в народ: её пели в окопах, в землянках, у детских кроваток. С большой ответственностью, уважением и трепетом исполняю её в память о героях Великой Отечественной войны. Для меня это не просто музыка — это благодарность и живая память о людях, прошедших через войну. Баста, певец

Артист подчеркнул, что понимает, как много эта песня значит для страны и нескольких поколений. Отметим, что это не первый раз, когда Вакуленко перепевает композицию. Но теперь она в полной версии официально вошла в альбом "Музыка Победы. Часть 2". Проект создан при поддержке ПФКИ, ПЦ "Интеграция" и ПЦ "Игоря Матвиенко".

