  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МВД объяснило, как мошенники маскируют массовые рассылки в мессенджерах
Сегодня, 9:24
129
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

МВД объяснило, как мошенники маскируют массовые рассылки в мессенджерах

0 0

В киберполиции рассказали о схеме обмана граждан в мессенджерах.

На российской территории мошенники используют символы из разных алфавитов, необычные знаки или смешанный регистр ради того, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров и маскировать массовые рассылки пользователям. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах страны. В МВД пояснили,  что подобные странные сочетания в тексте должны насторожить граждан, получивших текстовые письма со ссылками или документами внутри.

Мошенники используют символы из разных алфавитов, кириллицу и латиницу, необычные знаки или смешанный регистр, чтобы обойти автоматические системы защиты мессенджеров и маскировать массовые рассылки.

сообщение от киберполиции

Как подчеркнули в профильном ведомстве, именно подобные странные сочетания и хаотичный регистр становятся одним из самых заметных признаков активности аферистов в социальных сетях. Важно обратить внимание также на то, что зачатую злоумышленники  вместе с этим присылают apk- или HTML-файлы, фишинговые ссылки или сообщения в стиле "это ты на фото?".

В МВД рассказали о схеме мошенников с покупкой сервера для заработка.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России

Теги: киберполиция, мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии