В МВД рассказали о схеме мошенников с покупкой сервера для заработка

В киберполиции сообщили о признаках обмана пользователей, на который стоит обратить внимание.

На российской территории мошенники предлагают пользователям в специальном боте купить якобы дешевый сервер для заработка. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах страны. В МВД пояснили, что

Фиксируются мошеннические рассылки с очередным способом "легкого заработка". Пользователям предлагают в специальном боте купить якобы "дешёвый сервер", затем передать доступ другому боту, который якобы подключит мощности к майнингу или вычислениям для нейросетей. В рекламе обещают доход "50-100 тысяч рублей в месяц", мгновенные выплаты на карту или в криптовалюту и полное отсутствие рисков. сообщение от киберполиции

Полицейские заметили, что никакого гарантированного заработка в реальности не существует, так как денежные средства просто уходят организаторам преступной схемы, а обещанные "доходы" пользователям существуют только на скриншотах и в интерфейсе чат-бота. В МВД рекомендовали гражданам обращать внимание на классический признак мошенничества. Речь идет о том, что перед покупкой несуществующих мощностей аферисты предлагают клиентам пополнить баланс для "стабильной оплаты".

