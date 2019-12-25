Мошенники начали использовать в легендах Государственную фельдъегерскую службу России

В Киберполиции рассказали о том, что ГФС не работает с физическими лицами.

На российской территории мошенники все чаще используют в своих криминальных легендах Государственную фельдъегерскую службу России. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД пояснили, что во многом это происходит потому, что большинство граждан страны не сталкивались с этим профильным ведомством. При этом ГФС России занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, но не работает именно с физическими лицами.

На этом фоне злоумышленники рассказывают о "спецкурьерах", "декларации наличных", "проверке средств" и других вымышленных процедурах. Иногда потерпевших также пытаются вовлечь в противоправную деятельность под видом "стажировки" или "внештатной работы". сообщение от киберполиции

В подобных историях аферистов нередко фигурируют люди "в гражданском" — в обычной одежде, худи и джинсах, которые якобы приезжают к потерпевшим лицам от имени государственной структуры за денежными средствами или документами. Это само по себе должно вызывать у россиян вопросы. ГФС России представляет из себя военизированную госслужбу, в которой есть собственный регламент работы и форменное обмундирование. В киберполиции отметили, что реальные сотрудники ГФС России не приезжают к населению за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами "для проверки", поэтому любые подобные истории являются признаком обмана.

Мошенники сдают несуществующие дачи под видом "срочных и выгодных" вариантов.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России