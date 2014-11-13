Мошенники сдают несуществующие дачи под видом "срочных и выгодных" вариантов

После предоплаты "арендодатель" исчезает, а объявление удаляется.

В разгар дачного сезона в сети стали появляться фиктивные объявления об аренде загородных домов. Мошенники используют красивые фото, указывают привлекательное расположение и невысокую цену, а также торопят с решением под предлогом "срочной сдачи" или "большого спроса".

На деле домика не существует, а фотографии скопированы с чужих сайтов. После перевода предоплаты "хозяин" перестаёт выходить на связь, блокирует в мессенджерах, а объявление удаляется или переезжает на другую площадку.

Специалисты советуют не переводить предоплату без личного осмотра объекта, проверять номера телефонов и фотографии через поиск (нередко они уже фигурируют как мошеннические) и не поддаваться на фразы-ускорители: "очень много желающих", "бронь только после перевода". Если нет возможности осмотреть дачу самому, можно попросить знакомого. Лучше потратить время на проверку, чем остаться без денег и отдыха.

