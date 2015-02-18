Балетмейстер Мариинки пытается вернуть квартиру в Пушкине по "схеме Долиной"

Сделка состоялась осенью 2024 года.

В Петербурге в суде рассматривается спор вокруг квартиры в Пушкине, которую продала балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева. Спустя время продавец потребовала признать сделку недействительной, заявив о возможном мошенничестве. История началась осенью 2024 года, когда покупательница Светлана Пичугова нашла квартиру и решила приобрести ее, несмотря на высокую цену. Об этом стало известно 78.ru.

По словам участницы сделки, на этапе переговоров продавец объясняла, что квартира использовалась как дача, а основное жилье находится в центре Петербурга. Перед покупкой провели полноценную проверку объекта: изучили историю недвижимости, привлекли риелтора, получили необходимые документы. Сделка прошла через нотариуса в ноябре 2024 года. После оформления договора продавец освободила жилье и в качестве жеста передала покупательнице сувенир с пожеланиями благополучия.

Однако в начале 2025 года появились сообщения о возможном влиянии мошенников на продавца, после чего она обратилась в суд с требованием аннулировать сделку. Сейчас разбирательство проходит в Пушкинском районном суде Санкт-Петербурга. Покупательница заявляет, что квартира является для нее единственным жильем, приобретенным в том числе за счет кредита, и ее отмена может оставить ее без крыши над головой.

Ранее мы рассказывали о том, что самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета по голове в Невском районе.

Фото: Piter.TV