Участники Первого областного органного фестиваля сыграют в Волхове, Луге и Приозерске

Фестиваль проводится при поддержке Комитета по культуре и туризму Ленинградской области.

С 21 марта по 18 апреля 2026 года в 47-ом регионе продолжится программа Первого Ленинградского областного органного фестиваля. Его цель — возрождение органной культуры в регионе, который когда-то был богат на трубные органы, но утратил их в первой половине XX века.

Фестиваль организован Юлией и Павлом Глазковыми. Юлия — художественный руководитель фестиваля, известная российская органистка и педагог, доцент санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат многочисленных международных конкурсов в Росси и за рубежом, обладатель специального приза за лучшее исполнение музыки И. С. Баха Канадского международного конкурса органистов в Монреале. Павел — экологический журналист, известный радио- и телеведущий.

В программе примут участие известные музыканты:

Серафима Верхолат (саксофон).

Владимир Шуляковский (скрипка, дирижер).

Хачатур Саркисьянц (дудук).

Программа мероприятий:

21 марта 17:00 — ДК "Железнодорожник", г. Волхов, пр. Державина, д. 28;

4 апреля , 17:00 — Лужский городской Дом культуры, г. Луга, пр. Кирова, д. 75;

18 апреля, 17:00 — "Орган и дудук при свечах", Киноконцертный зал г. Приозерска, ул. Калинина, д. 11.



