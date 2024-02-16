В Петербурге 5 апреля ожидается до +8 градусов и небольшой дождь

В Ленобласти ночью местами возможен мокрый снег и гололедица.

В воскресенье, 5 апреля, погода в Петербурге и Ленинградской области будет облачной с прояснениями. Ночью и утром пройдёт небольшой дождь, днём осадки прекратятся. Воздух в городе прогреется до +8 градусов, в области — до +10, сообщают синоптики.

В Северной столице облачно, днём с прояснениями. Ночью и утром ожидается небольшой дождь, днём — без существенных осадков. Ветер ночью переменный, днём западных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит 0…+2 градуса, днём +6…+8 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, утром и днём — повышаться.

В 47 регионе облачно, днём с прояснениями. Ночью и утром в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. Днём местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер ночью переменный слабый, днём западных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днём +5…+10 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, утром и днём — повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что март 2026 года в Петербурге стал самым теплым за весь ряд наблюдений.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")