Мурашко заявил о продолжении лечения первого добровольца с вакциной от меланомы

Житель Курской области с меланомой получил индивидуальный препарат "Неоонковак".

Состояние первого добровольца, которому ввели экспериментальную вакцину против меланомы "Неоонковак", оценивается как удовлетворительное, лечение будет продолжено. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Как уточнил академик Александр Гинцбург, пациент перенёс введение препарата прекрасно — температура у него 36,6, никакой чувствительности в месте инъекции. Мужчина пробудет в стационаре ещё 15 дней под наблюдением, затем получит вторую порцию вакцины.

По словам министра, сейчас разработчики мРНК-вакцины и врачи-клиницисты собрались в "Сириусе" для обсуждения дальнейшего применения этого препарата в медицине.

Данное направление является сегодня одним из приоритетов, которое поручено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным рассматривать как комплексное платформенное решение, в том числе для других задач в области здравоохранения. Михаил Мурашко, министр здравоохранения

Кто получил вакцину и как она работает: 60-летний житель Курской области стал первым пациентом, получившим индивидуальную вакцину "Неоонковак" для лечения меланомы. У него была диагностирована меланома кожи в 2021 году, после чего проведено хирургическое вмешательство. В 2025 году, когда болезнь распространилась на лимфатические узлы, ему потребовалась повторная операция в НМИЦ радиологии.

"Неоонковак", разработанный центром Гамалеи и производимый НМИЦ радиологии, получил разрешение Минздрава на клиническое применение в начале декабря. Эта вакцина уникальна тем, что создаётся индивидуально для каждого пациента на основе генетических особенностей его опухоли. Препарат содержит информацию о специфических опухолевых антигенах, что позволяет "обучить" иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки.

Курс лечения включает несколько этапов: первые три введения проводятся на 1-й, 8-й и 15-й день с увеличением дозы, затем вакцина вводится раз в 21 день — всего планируется до 10 инъекций . Третье введение будет в середине третьего месяца лечения, тогда и станут известны первые результаты.

Фото: Piter.TV