На модернизацию петербургских поликлиник выделят 13,3 млрд рублей

В Петербурге утверждена Программа модернизации первичного звена здравоохранения на 2026–2030 годы. В Смольном сообщили, что на реализацию программы в течение пяти лет будет выделено более 13,3 млрд рублей. За это время планируется отремонтировать 108 объектов здравоохранения и закупить 242 единицы современного оборудования, в том числе высокотехнологичного и дорогостоящего.

В 2026 году стартует ремонт 33 объектов, а также будет приобретено 14 единиц нового оборудования. Программа реализуется в городе с 2021 года в рамках национального проекта "Здравоохранение", финансируемого за счет средств федерального и городского бюджетов.

В администрации подчеркнули, что все мероприятия, запланированные на 2021–2025 годы, были выполнены в полном объеме. За этот период было отремонтировано около 160 объектов амбулаторно-поликлинического звена, включая капитальные ремонты с заменой инженерных сетей, окон, дверей, ремонтом фасадов и кровли. Также было закуплено порядка 6 тысяч единиц медицинского оборудования — от медицинской мебели до сложных приборов, таких как рентген-аппараты, аппараты УЗИ, КТ и МРТ.

