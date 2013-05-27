Эпидемиолог объяснила, как защититься от оспы обезьян

Доцент кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Марина Позднякова в интервью spb.aif.ru рассказала, что советская вакцина от оспы способна защитить от африканского штамма оспы обезьян. Однако массовая вакцинация населения была прекращена в 1982 году, что ставит под угрозу людей, родившихся позже.

По словам Поздняковой, вакцинация постепенно прекращалась с конца 1970-х годов, когда в некоторых регионах страны запасы вакцины начали истощаться. В результате часть территорий не была охвачена вакцинопрофилактикой, а с 1982 года вакцинация полностью прекратилась. Тем не менее, старая вакцина сохраняет эффективность против оспы обезьян благодаря перекрёстному иммунитету.

Одной из причин прекращения вакцинации стала рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которая объявила натуральную оспу искоренённой инфекцией. Однако вирус по-прежнему циркулирует среди приматов, и с изменением туристических маршрутов у людей появляется риск заражения при контакте с обезьянами.

Марина Позднякова отметила, что для молодых людей существует возможность защититься: Роспотребнадзор рассматривает возможность возобновления вакцинации от оспы, что также обеспечит защиту от африканского штамма оспы обезьян.

В настоящее время вакцина уже прошла испытания на взрослых, и сейчас проводится апробация для детей в возрасте 12–17 лет. Предыдущие испытания показали успешные результаты, и следующим этапом будет снижение возраста прививаемых.

Эпидемиолог подчеркнула, что в будущем вакцина может быть возвращена в национальный календарь прививок, но вакцинация будет добровольной. В первую очередь, прививаться будут люди, чья профессиональная деятельность связана с риском контакта с вирусом, а также те, кто планирует поездки в неблагополучные районы. Дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации.

