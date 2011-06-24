Новый случай оспы обезьян зафиксирован в Петербурге

В Санкт-Петербурге зафиксирован новый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил источник 78.ru.

Пациент был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести: его заболевание подтверждено лабораторными исследованиями.

В феврале Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян. Заболевшие вернулись из туристической поездки в Королевство Таиланд. Пациенты были незамедлительно госпитализированы в инфекционный стационар. Их состояние оценивалось как удовлетворительное. Специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Все контактные лица были установлены и находились под постоянным медицинским наблюдением. Благодаря принятым мерам, распространение инфекции удалось предотвратить.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и характерной сыпью, которая со временем переходит в язвы. Болезнь передается от животных к человеку, а также между людьми. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме и проходит самостоятельно за 2–3 недели.

Фото: Piter.TV

