Петербуржцам объяснили, нужно знать о туберкулезе

Туберкулез остается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире.

Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В преддверии этой даты межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнило о ключевых аспектах этого опасного заболевания, пишет "Петербургский дневник".

Туберкулез остается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире. Его возбудителем является микобактерия, которая может поражать различные органы, однако чаще всего страдают легкие.

Пути передачи

Заболевание передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно при контакте с человеком, страдающим активной формой туберкулеза, особенно если он выделяет бактерии при кашле, чихании или разговоре. Наибольшую опасность представляют пациенты с бактериовыделением и деструктивными изменениями в легких.

Профилактика у детей

Для раннего выявления туберкулеза у детей предусмотрены регулярные обследования:

Проба Манту проводится ежегодно детям от 1 года до 7 лет, а также в возрасте 8–14 лет, если они не прошли ревакцинацию.

Диаскинтест или альтернативные методы диагностики назначаются детям 8–14 лет.

Флюорография и туберкулинодиагностика рекомендованы для подростков 15–18 лет.

Эти меры позволяют своевременно выявлять заболевание и предотвращать его развитие.

