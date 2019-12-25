Сергей Целиков привел данные о проданных автомобилях по России.

Доля автомобилей, привезенных из Китая в Россию, за первые два месяца 2026 года опустилась до 40 процентов, тогда когда в 225 году речь шла о доле в 51,7 процента. Соответствующими статистическими данными с подписчиками собственного Telegram-канала поделился директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. Он пояснил, что в стране удалось реализовать порядка 160,6 тысячи новых легковых автомобилей. В том числе 64,2 тысячи - являются образцами китайских брендов.

Эксперт пояснил, что в российских регионах рыночная доля китайских брендов колеблется от 15 процентов в Коми до 62 процентов для Калининградской области. В столичных регионах речь идет о показателях выше среднего значения по стране. В Москве на долю иностранных транспортных средств из КНР приходится 49 процентов рынка, а на территории Московской области - 52 процента. В Санкт-Петербурге доля китайских брендов тоже выше половины (51,4 процента). Среди федеральных округов наибольшая доля китайских машин приходится на Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) - 49,5 процентов. Далее в рейтинге идет Центральный (45,25 процента) и Сибирский федеральный округ (42,6 процента). Среди регионов с наименьшей долей китайских брендов в лидерах Калмыкия (15 процентов), Ингушетия (17 процентов), Камчатский край (18 процентов.)

Основная причина снижения - запуск производства китайских моделей под российскими марками. Самую большую долю "забрал" Tenet у Chery... Если в первых двух регионах "китайцев" вытесняют "наши", то на Камчатке (и в соседних) рыночную долю отнимают "японцы". Сергей Целиков, глава "Автостата"

