Средний чек автокредита в России вырос почти на 20% за год

В Национальном бюро кредитных историй подвели итоги первого месяца 2026 года на рынке автокредитования. Согласно полученным данным, средний размер заемных средств, которые россияне брали на покупку машины в январе, составил 1,45 миллиона рублей. Эта цифра существенно — на 19,5% — выше результата января прошлого года, когда показатель находился на уровне 1,21 млн рублей, пишет ТАСС.

Однако в сравнении с декабрем 2025 года эксперты бюро зафиксировали традиционную коррекцию рынка: сумма кредита уменьшилась на 2,3%. Аналитики связывают это с сезонным спадом деловой активности после новогодних праздников и более консервативной политикой банков. Традиционно самые крупные займы на приобретение автомобилей оформляют жители столичного региона. В Москве средний чек в январе достиг 2,02 млн рублей, в Подмосковье — 1,79 млн рублей. Замыкают тройку лидеров жители Санкт-Петербурга с показателем 1,7 млн рублей. В Ленинградской области и Краснодарском крае средняя сумма кредита составила 1,59 млн рублей.

Наибольшую динамику роста продемонстрировали регионы Поволжья и Черноземья. Лидерами по увеличению средней суммы займа в годовом исчислении стали Саратовская и Белгородская области, где прирост превысил 27%. Наименьший рост среди тридцати ведущих регионов отмечен в Ульяновской и Новосибирской областях.

В пресс-службе НБКИ пояснили, что в последние месяцы рынок стабилизировался, и средний чек колеблется в коридоре 1,4–1,5 млн рублей с тенденцией к небольшому понижению. Представитель бюро Алексей Волков отметил, что на это влияет не только сезонность, но и осторожность банков, которые ужесточили требования к заемщикам. Кроме того, на спрос повлияло решение о повышении утилизационного сбора. Финансовые организации предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй, что также сказывается на итоговых условиях выдачи займов.

Фото: Piter.tv