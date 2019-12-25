"Автостат": в России продажи подержанных легковушек в январе выросли на 4%

Специалисты опубликовали марочный рейтинг за январь.

В России продажи подержанных легковушек в январе выросли на четыре процента. Такие данные приведены журналисты из новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на данные исследования от компаний "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат". За первый месяц 2026 года граждане страны приобрели 437 тысяч легковых транспортных средств.

Согласно данным агентства "Автостат", в первый месяц нынешнего года россияне стали обладателями 437 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% больше, чем в январе 2025 года. текст исследования от "Автостата"

Лидерами марочного рейтинга за январь стали Lada (105,6 тысяч проданных единиц), Toyota (40,4 тысяч), Kia (26,7 тысяч), Hyundai (25,7 тысяч) и Nissan с результатом в 20,1 тысяч единиц. В пятерку модельного рейтинга вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus , а также отечественные Lada 4х4 и Lada 2114.

