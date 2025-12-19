Дилеры заявили о возможном уходе ряда брендов с российского авторынка

По словам эксперта, ряды мощных автомобилей в России поредеют после недавнего роста утильсбора.

С российского авторынка в 2026 году могут уйти некоторые бренды. Об этом заявил коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский агентству "Автостат".

По словам эксперта, ряды мощных автомобилей в России поредеют после недавнего роста утильсбора. При этом малолитражные машины продолжат поставляться в прежних объемах. Шапринский заявил, что российский рынок покинут марки со слабой дистрибуцией, плохой локализацией производства и с неграмотной маркетинговой политикой. Также могут уйти с рынка марки с плохим качеством автомобилей, которые не соблюдают гарантийные обязательства.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании "РОЛЬФ" Николай Иванов добавил, что сейчас сложно говорить о том, какие именно бренды уйдут из России. По его словам, все будет зависеть от конкурентоспособности бренда в стране и его экономической выгоды местному бизнесу.

Ранее мы сообщали, что автомобили 129 брендов зарегистрировали в Петербурге в 2025 году.

Фото: pxhere.com