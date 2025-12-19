  1. Главная
Автомобили 129 брендов зарегистрировали в Петербурге в 2025 году
Сегодня, 10:16
Автомобили 129 брендов зарегистрировали в Петербурге в 2025 году

В 2024 году в городе было зарегистрировано 133 бренда, а в 2023 году — 113. 

В 2025 году в Петербурге было зарегистрировано 129 новых автомобильных брендов. Согласно данным сервиса AutoRun, из этого числа 61 марка принадлежит китайским компаниям.

В прошлом году количество регистраций новых автомобилей у 58 брендов превысило 100 единиц, что свидетельствует о растущей популярности китайских автомобилей на рынке Санкт-Петербурга. 

Ранее мы сообщили о том, что за 2025 год в петербургский реестр такси внесли почти 20 тыс. новых авто.

Фото: Piter.TV

