Автомобили 129 брендов зарегистрировали в Петербурге в 2025 году

В 2025 году в Петербурге было зарегистрировано 129 новых автомобильных брендов. Согласно данным сервиса AutoRun, из этого числа 61 марка принадлежит китайским компаниям.

В 2024 году в городе было зарегистрировано 133 бренда, а в 2023 году — 113.

В прошлом году количество регистраций новых автомобилей у 58 брендов превысило 100 единиц, что свидетельствует о растущей популярности китайских автомобилей на рынке Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.TV