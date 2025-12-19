За 2025 год в петербургский реестр такси внесли почти 20 тыс. новых авто

Средний возраст такси составляет 5,5 лет.

В комитете по транспорту Петербурга подвели итоги в сфере перевозок легковым такси в прошлом году. В реестр внесли 19,6 тыс. новых машин, а общее их число приблизилось к 67 тыс. авто, сообщили в ведомстве 6 февраля.

Средний возраст такси составляет 5,5 лет. В 2025-м в комитет ежедневно поступало свыше 160 обращений, связанных с предоставлением услуг в сфере организации перевозок пассажиров и багажа. Всего обработали более 57,5 тыс. заявок (+18%).

Для маломобильных горожан работали 27 организаций с парком почти в 1,5 тыс. автомобилей. На текущий год перевозчики уже прошли квалификационный отбор.

Благодаря комплексной работе комитета по транспорту, рынок такси в Петербурге становится более прозрачным, технологичным и ориентированным на потребности горожан. Пресс-служба комтранса

Фото: Piter.TV