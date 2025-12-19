Зарплата таксистов в Петербурге оказалась выше, чем в других регионах

Исследователи отмечают значительный рост числа предложений о временной занятности в сфере такси в течение 2025 года — их стало в 2,4 раза больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года.

Самыми высокооплачиваемыми работниками в службе такси являются жители Петербурга, средняя зарплата которых в данной сфере превышает отметку в 91 тысячу рублей ежемесячно. Такие выводы сделаны специалистами исследовательского центра "Авито подработка".

В других регионах доходы водителей такси распределяются следующим образом: в столице месячный заработок составляет приблизительно 75 тысяч рублей, в Ульяновской области — чуть меньше 60 тысяч рублей. Немногим более 55 тысяч рублей получают таксисты в Хабаровском и Камчатском краях, а также в Рязани, Томске, Твери, Тюмени и на Сахалине.

Исследователи отмечают значительный рост числа предложений о временной занятности в сфере такси в течение 2025 года — их стало в 2,4 раза больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года. Средняя предложенная компенсация за неполный рабочий день составила около 53 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что средняя зарплата в Петербурге превысила 125 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV