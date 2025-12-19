Средняя зарплата в Петербурге превысила 125 тыс. рублей

Годовой рост составил практически 14%, значительно превышая инфляцию.

Средняя заработная плата жителей Петербурга по итогам 2025 года достигла отметки выше 125 тысяч рублей, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью ТАСС. Годовой рост составил практически 14%, значительно превышая инфляцию.

Ситов указал, что промышленность Петербурга продолжила показывать уверенный положительный тренд. Индекс промышленного производства (ИПП) за первые одиннадцать месяцев 2025 года достиг значения 103,8%, тогда как в обрабатывающих отраслях — 104,9%. Оба показателя остаются выше средних по стране.

С учётом завершения крупных контрактов в декабре в судостроении и энергомашиностроении, конечный годовой ИПП может достигнуть уровня от 105 до 110%.

Другие важные достижения включают увеличение численности занятых на промышленных предприятиях до 441 тысячи человек и существенное ускорение роста несырьевого энергетического экспорта. В частности, этот показатель в Петербурге вырос почти на треть, в то время как по России в целом — всего на 10%.

